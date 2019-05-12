، "وقف الملوان" يسهم في تفريج كربة نزيلة سعودية بجازان ،

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تفاعلت مؤسسة وقف الملوان الخيري في مدينة الرياض مع تفاصيل معاناة نزيلة سعودية مفرج عنها مؤخراً بمهلة مؤقتة لحضور جنازة ولدها واستقبال العزاء فيه، بعد أن كانت موقوفة بالسجن العام بمدينة جازان بموجب قرار حبس صادر من محكمة التنفيذ على خلفية مطالبات مالية جراء أقساط أجهزة كهربائية متراكمة لعجزها عن الوفاء بها في المواعيد المتفق عليها.
وبحسب رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" علي بن موسى زعلة، فقد تم رصد وضع هذه النزيلة ودراسة حالتها بالتعاون مع المختصين بإدارة سجون المنطقة، وبعد التأكد من إعسارها جرى التواصل مع رئيسة مجلس إدارة الوقف نورة العجمي والتي بادرت على الفور باعتماد تسديد كامل المديونية المترتبة بحقها بمبلغ مائة ألف ريال مما أسهم في تفريج كربتها في هذا الشهر المبارك.
وأعرب رئيس اللجنة عن خالص الشكر والتقدير باسمه ونيابة عن الأعضاء والعضوات للأستاذة نورة العجمي على سرعة تجاوبها مع دعوة اللجنة وإنهاء قضية هذه المرأة المكلومة.
"وقف الملوان" يسهم في تفريج كربة نزيلة سعودية بجازانعبدالعزيز الريثي الخليج 365 2019-05-12
تفاعلت مؤسسة وقف الملوان الخيري في مدينة الرياض مع تفاصيل معاناة نزيلة سعودية مفرج عنها مؤخراً بمهلة مؤقتة لحضور جنازة ولدها واستقبال العزاء فيه، بعد أن كانت موقوفة بالسجن العام بمدينة جازان بموجب قرار حبس صادر من محكمة التنفيذ على خلفية مطالبات مالية جراء أقساط أجهزة كهربائية متراكمة لعجزها عن الوفاء بها في المواعيد المتفق عليها.
وبحسب رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" علي بن موسى زعلة، فقد تم رصد وضع هذه النزيلة ودراسة حالتها بالتعاون مع المختصين بإدارة سجون المنطقة، وبعد التأكد من إعسارها جرى التواصل مع رئيسة مجلس إدارة الوقف نورة العجمي والتي بادرت على الفور باعتماد تسديد كامل المديونية المترتبة بحقها بمبلغ مائة ألف ريال مما أسهم في تفريج كربتها في هذا الشهر المبارك.
وأعرب رئيس اللجنة عن خالص الشكر والتقدير باسمه ونيابة عن الأعضاء والعضوات للأستاذة نورة العجمي على سرعة تجاوبها مع دعوة اللجنة وإنهاء قضية هذه المرأة المكلومة.
12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440
05:26 PM
بمبلغ مائة ألف ريال على خلفية مطالبات مالية جراء أقساط
تفاعلت مؤسسة وقف الملوان الخيري في مدينة الرياض مع تفاصيل معاناة نزيلة سعودية مفرج عنها مؤخراً بمهلة مؤقتة لحضور جنازة ولدها واستقبال العزاء فيه، بعد أن كانت موقوفة بالسجن العام بمدينة جازان بموجب قرار حبس صادر من محكمة التنفيذ على خلفية مطالبات مالية جراء أقساط أجهزة كهربائية متراكمة لعجزها عن الوفاء بها في المواعيد المتفق عليها.
وبحسب رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" علي بن موسى زعلة، فقد تم رصد وضع هذه النزيلة ودراسة حالتها بالتعاون مع المختصين بإدارة سجون المنطقة، وبعد التأكد من إعسارها جرى التواصل مع رئيسة مجلس إدارة الوقف نورة العجمي والتي بادرت على الفور باعتماد تسديد كامل المديونية المترتبة بحقها بمبلغ مائة ألف ريال مما أسهم في تفريج كربتها في هذا الشهر المبارك.
وأعرب رئيس اللجنة عن خالص الشكر والتقدير باسمه ونيابة عن الأعضاء والعضوات للأستاذة نورة العجمي على سرعة تجاوبها مع دعوة اللجنة وإنهاء قضية هذه المرأة المكلومة.
، "وقف الملوان" يسهم في تفريج كربة نزيلة سعودية بجازان ،
المصدر : الخليج 365
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