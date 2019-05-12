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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بنشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تحد من الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء، مشيرةً إلى أن هذه الحالة سوف تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصةً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
عقب تنبه الأرصاد.. "مدني تبوك" يدعو للحذرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-12
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بنشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تحد من الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء، مشيرةً إلى أن هذه الحالة سوف تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصةً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440
05:25 PM
طالبت المديرية قائدي المركبات باتباع الإرشادات
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بنشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تحد من الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء، مشيرةً إلى أن هذه الحالة سوف تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصةً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
، عقب تنبه الأرصاد.. "مدني تبوك" يدعو للحذر ،
المصدر : الخليج 365
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