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أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم علي بن صالح بن سالم الصيعري، سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية رقم (1060652383)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوة المقامة عليه بتاريخ 30/ 8/ 1440هـ، وعدم تمكّن الجهات المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20/ 11/ 1440هـ الساعة التاسعة صباحاً.
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوة غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة الـ 9 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
"الجزائية" تحدد موعد نظر الدعوى المقامة ضد "الصيعري"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-12
أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم علي بن صالح بن سالم الصيعري، سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية رقم (1060652383)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوة المقامة عليه بتاريخ 30/ 8/ 1440هـ، وعدم تمكّن الجهات المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20/ 11/ 1440هـ الساعة التاسعة صباحاً.
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوة غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة الـ 9 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440
05:23 PM
قالت: في حال عدم حضوره ستحكم المحكمة فيها غيابياً
أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم علي بن صالح بن سالم الصيعري، سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية رقم (1060652383)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوة المقامة عليه بتاريخ 30/ 8/ 1440هـ، وعدم تمكّن الجهات المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20/ 11/ 1440هـ الساعة التاسعة صباحاً.
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوة غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة الـ 9 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
، "الجزائية" تحدد موعد نظر الدعوى المقامة ضد "الصيعري" ،
المصدر : الخليج 365
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