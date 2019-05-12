، "العمل "تقر آلية جديدة لاستقبال العاملات المنزليات ،

محمد بن مسعود - الدمام - الوزارة: بهدف تيسير عملية استقبالهن بنظام الخروج والعودة

أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مجموعة من التعديلات في نظام استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل في المملكة العربية السعودية؛ وذلك بهدف تيسير عملية استقبالهن بنظام الخروج والعودة تسهيلاً على المواطنين، حيث سيكون استقبال العاملة المنزلية في المطار تحت مسؤولية صاحب العمل بشكل كامل.

وكانت الآلية السابقة تفرض تدرجاً معيناً في عملية استقبالهن، حيث تمر خلالها العاملة وصاحب العمل بعدة مراحل تتمثل في اصدار تأشيرة الخروج والعودة للعاملة عن طريق نظام أبشر، ثم حجز رحلة القدوم، ثم مرور العاملة عبر جوازات صالة القدوم، ثم تفويجهن بشكل جماعي لوحدة استقبال العاملات المنزليات في المطار، إلى أن يتم استكمال إجراءات الاستلام من قبل صاحب العمل، وبالتالي استلامه للعاملة.

أما الآلية الجديدة فسوف تقتصر على اصدار تأشيرة الخروج والعودة للعاملة عن طريق نظام أبشر، ثم حجز رحلة القدوم، ثم استقبال العاملة مباشرة من الصالات الدولية دون وسيط ومن قبل صاحب العمل.

وبينت الوزارة أن الآلية الجديدة سيتم تطبيقها بشكل تجريبي في مطار الملك خالد الدولي بالرياض أولاً ابتداء من 15 يوليو 2019م، وذلك قبل أن يتم تطبيقه في جميع مطارات المملكة بشكل تدريجي لاحقا.