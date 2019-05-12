، جامعة الملك خالد تحدد موعد التسجيل في اختبار اللغة الإنجليزية ،

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حددت جامعة الملك خالد ممثلة في مركز اللغة الإنجليزية التابع لها، موعد اختبار القبول للراغبين في الالتحاق بتخصص اللغة الإنجليزية في شطري الطلاب والطالبات بجميع كلياتها (لدرجة البكالوريوس).
وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن دعجم أن التسجيل للراغبين والراغبات في الالتحاق بتخصص اللغة الإنجليزية بدأ اليوم ويستمر حتى يوم الجمعة المقبلة، مفيداً أن درجة الاختبار ستحدد إمكانية التأهل للمفاضلة من عدمها للقبول في أقسام اللغة الإنجليزية بالجامعة، وسيتعذر على الطلاب والطالبات الدخول للمفاضلة في حالة عدم الحضور لهذا الاختبار أو عدم تحقيق الدرجة المطلوبة.
جامعة الملك خالد تحدد موعد التسجيل في اختبار اللغة الإنجليزيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-12
حددت جامعة الملك خالد ممثلة في مركز اللغة الإنجليزية التابع لها، موعد اختبار القبول للراغبين في الالتحاق بتخصص اللغة الإنجليزية في شطري الطلاب والطالبات بجميع كلياتها (لدرجة البكالوريوس).
وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن دعجم أن التسجيل للراغبين والراغبات في الالتحاق بتخصص اللغة الإنجليزية بدأ اليوم ويستمر حتى يوم الجمعة المقبلة، مفيداً أن درجة الاختبار ستحدد إمكانية التأهل للمفاضلة من عدمها للقبول في أقسام اللغة الإنجليزية بالجامعة، وسيتعذر على الطلاب والطالبات الدخول للمفاضلة في حالة عدم الحضور لهذا الاختبار أو عدم تحقيق الدرجة المطلوبة.
12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440
04:53 PM
درجة الاختبار ستحدد إمكانية التأهل للمفاضلة من عدمها للقبول
حددت جامعة الملك خالد ممثلة في مركز اللغة الإنجليزية التابع لها، موعد اختبار القبول للراغبين في الالتحاق بتخصص اللغة الإنجليزية في شطري الطلاب والطالبات بجميع كلياتها (لدرجة البكالوريوس).
وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن دعجم أن التسجيل للراغبين والراغبات في الالتحاق بتخصص اللغة الإنجليزية بدأ اليوم ويستمر حتى يوم الجمعة المقبلة، مفيداً أن درجة الاختبار ستحدد إمكانية التأهل للمفاضلة من عدمها للقبول في أقسام اللغة الإنجليزية بالجامعة، وسيتعذر على الطلاب والطالبات الدخول للمفاضلة في حالة عدم الحضور لهذا الاختبار أو عدم تحقيق الدرجة المطلوبة.
، جامعة الملك خالد تحدد موعد التسجيل في اختبار اللغة الإنجليزية ،
المصدر : الخليج 365
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