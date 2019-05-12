محمد بن مسعود - الدمام - بدأت مع ساعات الظهيرة وتؤدي إلى شبه انعدام للرؤية ونشاط في الرياح السطحية أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهين متقدمين لمنطقتي القصيم والشرقية من حالة تقلبات مناخية تتواصل للمساء.

ففي منطقة القصيم أصدرت تنبيهاً متقدماً من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدني في الرؤية الأفقية بدأت الساعة الثالثة وخمس دقائق، وتتواصل حتى التاسعة مساء، وتشمل البكرية والرس والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة.

كما أصدرت تنبيهاً متقدماً للمنطقة الشرقية من حالة شبه انعدام في الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية بدأت الساعة الثانية والثلث، وتتواصل حتى الثامنة مساء وتشمل الخبر والدمام والقطيف وبقيق.

تنبيهان متقدمان للأرصاد على الشرقية والقصيم: تقلبات مناخيىة تتواصل للمساء صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-12 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهين متقدمين لمنطقتي القصيم والشرقية من حالة تقلبات مناخية تتواصل للمساء.

ففي منطقة القصيم أصدرت تنبيهاً متقدماً من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدني في الرؤية الأفقية بدأت الساعة الثالثة وخمس دقائق، وتتواصل حتى التاسعة مساء، وتشمل البكرية والرس والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة.

كما أصدرت تنبيهاً متقدماً للمنطقة الشرقية من حالة شبه انعدام في الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية بدأت الساعة الثانية والثلث، وتتواصل حتى الثامنة مساء وتشمل الخبر والدمام والقطيف وبقيق. 12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440 Advertisements 04:50 PM بدأت مع ساعات الظهيرة وتؤدي إلى شبه انعدام للرؤية ونشاط في الرياح السطحية بدأت مع ساعات الظهيرة وتؤدي إلى شبه انعدام للرؤية ونشاط في الرياح السطحية أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهين متقدمين لمنطقتي القصيم والشرقية من حالة تقلبات مناخية تتواصل للمساء.

ففي منطقة القصيم أصدرت تنبيهاً متقدماً من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدني في الرؤية الأفقية بدأت الساعة الثالثة وخمس دقائق، وتتواصل حتى التاسعة مساء، وتشمل البكرية والرس والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة.

كما أصدرت تنبيهاً متقدماً للمنطقة الشرقية من حالة شبه انعدام في الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية بدأت الساعة الثانية والثلث، وتتواصل حتى الثامنة مساء وتشمل الخبر والدمام والقطيف وبقيق.

، تنبيهان متقدمان للأرصاد على الشرقية والقصيم: تقلبات مناخيىة تتواصل للمساء ،

المصدر : الخليج 365

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