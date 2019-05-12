- 1/2
- 2/2
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهين متقدمين لمنطقتي القصيم والشرقية من حالة تقلبات مناخية تتواصل للمساء.
ففي منطقة القصيم أصدرت تنبيهاً متقدماً من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدني في الرؤية الأفقية بدأت الساعة الثالثة وخمس دقائق، وتتواصل حتى التاسعة مساء، وتشمل البكرية والرس والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة.
كما أصدرت تنبيهاً متقدماً للمنطقة الشرقية من حالة شبه انعدام في الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية بدأت الساعة الثانية والثلث، وتتواصل حتى الثامنة مساء وتشمل الخبر والدمام والقطيف وبقيق.
تنبيهان متقدمان للأرصاد على الشرقية والقصيم: تقلبات مناخيىة تتواصل للمساءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-12
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهين متقدمين لمنطقتي القصيم والشرقية من حالة تقلبات مناخية تتواصل للمساء.
ففي منطقة القصيم أصدرت تنبيهاً متقدماً من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدني في الرؤية الأفقية بدأت الساعة الثالثة وخمس دقائق، وتتواصل حتى التاسعة مساء، وتشمل البكرية والرس والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة.
كما أصدرت تنبيهاً متقدماً للمنطقة الشرقية من حالة شبه انعدام في الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية بدأت الساعة الثانية والثلث، وتتواصل حتى الثامنة مساء وتشمل الخبر والدمام والقطيف وبقيق.
12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440
04:50 PM
بدأت مع ساعات الظهيرة وتؤدي إلى شبه انعدام للرؤية ونشاط في الرياح السطحية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهين متقدمين لمنطقتي القصيم والشرقية من حالة تقلبات مناخية تتواصل للمساء.
ففي منطقة القصيم أصدرت تنبيهاً متقدماً من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدني في الرؤية الأفقية بدأت الساعة الثالثة وخمس دقائق، وتتواصل حتى التاسعة مساء، وتشمل البكرية والرس والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة.
كما أصدرت تنبيهاً متقدماً للمنطقة الشرقية من حالة شبه انعدام في الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية بدأت الساعة الثانية والثلث، وتتواصل حتى الثامنة مساء وتشمل الخبر والدمام والقطيف وبقيق.
، تنبيهان متقدمان للأرصاد على الشرقية والقصيم: تقلبات مناخيىة تتواصل للمساء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيهان متقدمان للأرصاد على الشرقية والقصيم: تقلبات مناخيىة تتواصل للمساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.