، "مياه جازان" عن حريق مضخة قرى المخلاف: تعدٍّ على الممتلكات العامة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: سنعلن النتائج التي يتوصل لها الدفاع المدني عن أسباب النشوب أوضحت خدمات المياه بمنطقة جازان تفاصيل الحريق الذي نشب في مضخة مياه قرى المخلاف بمحافظة صبيا بمنطقة جازان، مبينةً أنه تعدّ على الممتلكات العامة، وأنها ستعلن النتائج بعد انتهاء الدفاع المدني من التحقيقات.

وأضافت الإدارة: إدارة التشغيل والصيانة قامت باستبدال وتشغيل وحدة الضخ الماكينة المتضررة خلال 24 ساعة لتوفير وإيصال المياه للمواطنين، وأما بخصوص الطلب بتحويل مصدر المياه بقرى المخلاف ليعمل بالطاقة الكهربائية أوضحت أنها: تسعى الإدارة خلال خطة مجهزة بتحويل جميع مصادر المياه الآبار الجوفية التي تعمل على محركات ديزل ومجاورة لمصدر طاقة كهربائية مناسباً إلى وحدات ضخ كاملـة تعمل بالطاقة الكهربائية ويتم حالياً التنسيق ومتابعة الطلبات لإيصال التيار الكهربي من قبل الشركة السعودية للكهرباء للموقع الجاهزة لإطلاق التيار الكهربائي لها.

وتابعت: نؤكد على سعي الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان لإيصال خدمة المياه لجميع المواطنين وتبذل قصارى جهدها لذلك، وأن ما حدث من احتراق لوحدة الضخ الماكينة لمصدر المياه بقرى المخلاف بمحافظة صبيا هو تعدٍّ على الممتلكات العامة، حيث باشرت فرق الدفاع المدني حادثة الحريق، وستقوم الإدارة العامة للمياه بجازان بإعلان النتائج التي يتوصل لها الدفاع المدني عن الأسباب التي أدت لاحتراق المضخة حال اكتمال تقرير الدفاع المدني وتسلمه من قبل الإدارة.

واختتمت خدمات المياه بيانها بأنه لا صحة لما ذهب إليه الأهالي من أن المضخة تتعطل في شهر رمضان من كل عام، وكان هناك تعمد لتعطيلها خلال هذه الفترة وكذلك إشارة الأهالي إلى أنها "قديمة جدًّا ومنذ عشرات السنين" حيث أنه تم تركيب المضخة قبل خمسة أشهر.

ومن جهتهم أوضح الأهالي في ردهم على ما أوردته المياه بأن عليها مراجعة البلاغات المتكررة وتوقيتها منذ سنوات، وأنهم مستمرون بالمطالبة بحقوقهم لوقف معاناتهم مع تقطعات المياه والتي تبرر لهم في كثير من الأحيان بأنه عطل في المضخة من قبل الشركة أو الردود البلاغات، مؤكدين توفر الشهود على معاناتهم السنوية مع المياه ومبينين أن ما ورد في رد المياه أن استبدال "وحدة الضخ" الذي ذكرته الإدارة هو ماتم الحديث عنه والتأكيد على دورها في الصيانة واستبدال بعض الأجزاء.

"مياه جازان" عن حريق مضخة قرى المخلاف: تعدٍّ على الممتلكات العامة محمد المواسي الخليج 365 2019-05-12 أوضحت خدمات المياه بمنطقة جازان تفاصيل الحريق الذي نشب في مضخة مياه قرى المخلاف بمحافظة صبيا بمنطقة جازان، مبينةً أنه تعدّ على الممتلكات العامة، وأنها ستعلن النتائج بعد انتهاء الدفاع المدني من التحقيقات.

وأضافت الإدارة: إدارة التشغيل والصيانة قامت باستبدال وتشغيل وحدة الضخ الماكينة المتضررة خلال 24 ساعة لتوفير وإيصال المياه للمواطنين، وأما بخصوص الطلب بتحويل مصدر المياه بقرى المخلاف ليعمل بالطاقة الكهربائية أوضحت أنها: تسعى الإدارة خلال خطة مجهزة بتحويل جميع مصادر المياه الآبار الجوفية التي تعمل على محركات ديزل ومجاورة لمصدر طاقة كهربائية مناسباً إلى وحدات ضخ كاملـة تعمل بالطاقة الكهربائية ويتم حالياً التنسيق ومتابعة الطلبات لإيصال التيار الكهربي من قبل الشركة السعودية للكهرباء للموقع الجاهزة لإطلاق التيار الكهربائي لها.

وتابعت: نؤكد على سعي الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان لإيصال خدمة المياه لجميع المواطنين وتبذل قصارى جهدها لذلك، وأن ما حدث من احتراق لوحدة الضخ الماكينة لمصدر المياه بقرى المخلاف بمحافظة صبيا هو تعدٍّ على الممتلكات العامة، حيث باشرت فرق الدفاع المدني حادثة الحريق، وستقوم الإدارة العامة للمياه بجازان بإعلان النتائج التي يتوصل لها الدفاع المدني عن الأسباب التي أدت لاحتراق المضخة حال اكتمال تقرير الدفاع المدني وتسلمه من قبل الإدارة.

واختتمت خدمات المياه بيانها بأنه لا صحة لما ذهب إليه الأهالي من أن المضخة تتعطل في شهر رمضان من كل عام، وكان هناك تعمد لتعطيلها خلال هذه الفترة وكذلك إشارة الأهالي إلى أنها "قديمة جدًّا ومنذ عشرات السنين" حيث أنه تم تركيب المضخة قبل خمسة أشهر.

ومن جهتهم أوضح الأهالي في ردهم على ما أوردته المياه بأن عليها مراجعة البلاغات المتكررة وتوقيتها منذ سنوات، وأنهم مستمرون بالمطالبة بحقوقهم لوقف معاناتهم مع تقطعات المياه والتي تبرر لهم في كثير من الأحيان بأنه عطل في المضخة من قبل الشركة أو الردود البلاغات، مؤكدين توفر الشهود على معاناتهم السنوية مع المياه ومبينين أن ما ورد في رد المياه أن استبدال "وحدة الضخ" الذي ذكرته الإدارة هو ماتم الحديث عنه والتأكيد على دورها في الصيانة واستبدال بعض الأجزاء. 12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440 Advertisements 04:48 PM قالت: سنعلن النتائج التي يتوصل لها الدفاع المدني عن أسباب النشوب قالت: سنعلن النتائج التي يتوصل لها الدفاع المدني عن أسباب النشوب أوضحت خدمات المياه بمنطقة جازان تفاصيل الحريق الذي نشب في مضخة مياه قرى المخلاف بمحافظة صبيا بمنطقة جازان، مبينةً أنه تعدّ على الممتلكات العامة، وأنها ستعلن النتائج بعد انتهاء الدفاع المدني من التحقيقات.

وأضافت الإدارة: إدارة التشغيل والصيانة قامت باستبدال وتشغيل وحدة الضخ الماكينة المتضررة خلال 24 ساعة لتوفير وإيصال المياه للمواطنين، وأما بخصوص الطلب بتحويل مصدر المياه بقرى المخلاف ليعمل بالطاقة الكهربائية أوضحت أنها: تسعى الإدارة خلال خطة مجهزة بتحويل جميع مصادر المياه الآبار الجوفية التي تعمل على محركات ديزل ومجاورة لمصدر طاقة كهربائية مناسباً إلى وحدات ضخ كاملـة تعمل بالطاقة الكهربائية ويتم حالياً التنسيق ومتابعة الطلبات لإيصال التيار الكهربي من قبل الشركة السعودية للكهرباء للموقع الجاهزة لإطلاق التيار الكهربائي لها.

وتابعت: نؤكد على سعي الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان لإيصال خدمة المياه لجميع المواطنين وتبذل قصارى جهدها لذلك، وأن ما حدث من احتراق لوحدة الضخ الماكينة لمصدر المياه بقرى المخلاف بمحافظة صبيا هو تعدٍّ على الممتلكات العامة، حيث باشرت فرق الدفاع المدني حادثة الحريق، وستقوم الإدارة العامة للمياه بجازان بإعلان النتائج التي يتوصل لها الدفاع المدني عن الأسباب التي أدت لاحتراق المضخة حال اكتمال تقرير الدفاع المدني وتسلمه من قبل الإدارة.

واختتمت خدمات المياه بيانها بأنه لا صحة لما ذهب إليه الأهالي من أن المضخة تتعطل في شهر رمضان من كل عام، وكان هناك تعمد لتعطيلها خلال هذه الفترة وكذلك إشارة الأهالي إلى أنها "قديمة جدًّا ومنذ عشرات السنين" حيث أنه تم تركيب المضخة قبل خمسة أشهر.

ومن جهتهم أوضح الأهالي في ردهم على ما أوردته المياه بأن عليها مراجعة البلاغات المتكررة وتوقيتها منذ سنوات، وأنهم مستمرون بالمطالبة بحقوقهم لوقف معاناتهم مع تقطعات المياه والتي تبرر لهم في كثير من الأحيان بأنه عطل في المضخة من قبل الشركة أو الردود البلاغات، مؤكدين توفر الشهود على معاناتهم السنوية مع المياه ومبينين أن ما ورد في رد المياه أن استبدال "وحدة الضخ" الذي ذكرته الإدارة هو ماتم الحديث عنه والتأكيد على دورها في الصيانة واستبدال بعض الأجزاء.

، "مياه جازان" عن حريق مضخة قرى المخلاف: تعدٍّ على الممتلكات العامة ،

المصدر : الخليج 365

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