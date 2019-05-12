عضو شورى يدعو لإلغاء نظام الكفيل ويعدد الفوائد

دعا عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة إلى إلغاء نظام الكفالة، مؤكداً أن إلغاءه سيقضي على ظاهرة التستر التجاري ويحد من الاقتصاد الخفي.
وأكد بن جمعة في تغريدة على حسابه في “تويتر” أن إلغاء نظام الكفيل يقضي على ظاهرة التستر على الأجانب، ويمنح فرصة أكبر لتوظيف السعوديين وتملكهم مشروعاتهم الصغيرة.
وأضاف أن ذلك سيحد أيضاً من التهرب من دفع الزكاة والضرائب والرسوم الحكومية، ويحد من الاقتصاد الخفي، وسيجعل نظام “نطاقات” من الماضي، فضلاً عن أنه سيجعل العامل مسؤولاً بالكامل عن سلوكه ومخالفاته.
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