وثقت صورتان متداولتان تفاني أحد الأطباء بمستشفى الملك فهد العام، في العمل وانهماكه في تأديته عمليتان جراحيتان، وقتي آذان المغرب، والإمساك.
وظهر الطبيب وهو يواصل عملة المهني في إنقاذ المرضى، بينما يفطر على آذان المغرب داخل الغرفة ويواصل عمله الإنساني.
ولاقت صورة الطبيب الذي ترك فطوره، مكتفيًا برشف قطرات الماء، واستجاب لجهاز المناداة ليسعف طفلا عمره عامين، وفتاة عشرينية من خطر النزيف، إعجابًا كبيرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة: طبيب يفطر ويمسك في غرفة العمليات ويواصل عمله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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