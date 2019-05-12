بالصورة: طبيب يفطر ويمسك في غرفة العمليات ويواصل عمله

وثقت صورتان متداولتان تفاني أحد الأطباء بمستشفى الملك فهد العام، في العمل وانهماكه في تأديته عمليتان جراحيتان، وقتي آذان المغرب، والإمساك.

وظهر الطبيب وهو يواصل عملة المهني في إنقاذ المرضى، بينما يفطر على آذان المغرب داخل الغرفة ويواصل عمله الإنساني.

ولاقت صورة الطبيب الذي ترك فطوره، مكتفيًا برشف قطرات الماء، واستجاب لجهاز المناداة ليسعف طفلا عمره عامين، وفتاة عشرينية من خطر النزيف، إعجابًا كبيرًا.