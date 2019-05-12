مصادر: «التعليم» تعلن عن مهلة جديدة لتسجيل المدد التأمينية بأثر رجعي

أصدرت وزارة التعليم، تعميمًا لجميع مساعدي ومديري الإدارات، ومكاتب التعليم وجميع المدارس ومعاهد التربية، بشأن تمديد مهلة سنتين لتسجيل أي مدد بأثر رجعي تزيد عن ٢٤ شهرًا.

وأكدت مصادر لـ«عاجل»، أن التعميم الصادر من وزارة التعليم نص على «أنه إلحاقًا لتعميم وزير التعليم رقم ٨٩٠٩ المرفق به نسخة من خطاب محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم ( ١٩٩ / تأمينات)، والقرار الإلحاقي رقم ١٣٠٣ المتضمن تمديد مهلة التسجيل بأثر رجعي للعاملين لدى الجهات الحكومية والهيئات العامة المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية والمبادرة بالتقديم للمؤسسة في حال وجود مدد سابقة غير مسجلة، وذلك قبل انتهاء المهلة الجديدة بتاريخ 5/5/ 1441 من حيث سيتعذر بعد هذا التاريخ قبول أي طلب لإضافة مدة بأثر رجعي تزيد عن 24 شهرًا من تاريخ التقدم بطلب التسجيل».

وأشار التعميم إلى أن انتهاء المهلة الجديدة ليس بتا ريخ 5/5/ 1440، والصحيح انتهاء المهلة في 5/5/ 1441.

