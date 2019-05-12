فريق طبي يجري 3 عمليات تجميل ناجحة بمستشفى صامطة العام

استخدم طريقة ترقيع الجلد
أجرى فريق طبي، ثلاث عمليات تجميل ناجحة في مستشفى صامطة العام، بقيادة الدكتور يحيى النجمي استشاري جراحة التجميل والحروق.
شَمَلت العمليات الجراحية، ثلاثة مصابين في العقد الثالث من العمر؛ حيث تعرضوا لإصابات نتج عنها جروح وتشوهات في أماكن متفرقة من الجسم.
واستخدم الفريق الطبي طريقة ترقيع الجلد والذي يتضمن ترقيع تطعيم وزراعة الجلد بإزالة الجلد من منطقة واحدة من الجسم وزرعه في منطقة أخرى؛ حيث تستخدم هذه الطريقة في حال فقدان جزء من الجلد بسبب إصابة أو حروق أو مرض، ويتم إجراء عملية زراعة الجلد باستخدام التخدير العام.
وكان فريق طبي تكاملي بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة (ممثلًا بمركز العلوم العصبية) نجح أول أبريل الماضي، في إنقاذ حياة فتاة سعودية بالعقد الثالث من العمر، من خلال استئصال ورم من جذع الدماغ، كان متمركزًا داخل النخاع المستطيل، ويمتد إلى مركز الحبل الشوكي بمستوى الفقرة العنقية الخامسة.
وأوضح استشاري جراحة المخ والأعصاب، الدكتور سلطان الصيعري، أنَّه تمَّ التخطيط للعملية بشكل دقيق؛ حيث اجتمع الطاقم الطبي بعد الاطلاع على الفحوصات والتحاليل اللازمة وكانت الخطة تتضمن احتمالية إجراء العملية على مرحلتين منفصلتين؛ لوجود الورم في مكان حساس وبحجم ضخم وصل إلى ١٣ سنتيمترًا والذي يعد نادرًا جدًا على مستوى العالم من حيث الحجم وموقعه الحساس.
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