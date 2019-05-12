بالصور.. مداهمة وإغلاق أكبر معمل مخالف للسمبوسك في الطائف

داهم مراقبو أمانة الطائف مدعومين بقوة أمنية، أكبر معمل مخالف لإعداد رقاق السمبوسك في حي السلامة، وتبين أنه يعمل من دون التزام بالاشتراطات الصحية، وتقرر إغلاقه، والتحفظ على كامل المضبوطات قبل توزيعها على الأسواق، وتسليم العمالة المخالفة للجهات المختصة .

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، أنه اتضح عدم وجود لوحة على المعمل تشير لنشاطه، كما لُوحظ به تدني مستوى النظافة بشكل واضح داخله، ووجود 20 عاملًا يعملون دون قفازات واقية بأياديهم ، و14 عاملًا يمارسون العمل من دون التقيد بالزي الرسمي، و29 آخرين لا يحملون شهادات صحية ، بالإضافة إلى افتقار المنشأة للاشتراطات المطلوبة لممارسة مثل هذا النشاط .

وأكدت أمانة الطائف، أنها ستطبق أقصى الجزاءات النظامية بحق مثل هذه المخالفات التي تمس صحة المواطن والمقيم، وأنها لن تسمح باستغلال شهر رمضان في تحقيق مكاسب سريعة للمخالفين على حساب المستهلك، مشيرة إلى أن كافة الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية تنفذ جولات رقابية مكثفة، ضمن البرنامج الرقابي «غذاؤكم أمانة»، كما تستقبل غرفة العمليات والرقم الموحد للبلاغات كافة الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة؛ لنقلها لفرق العمل الميدانية التي تقوم بدورها في مباشرة البلاغات ومعالجتها على الفور .