الأرصاد تنبه لهطول أمطار غزيرة على طريق «مكة – المدينة»

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، إلى احتمال هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على الطريق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضافت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن درجة الحرارة العظمى على الطريق 37 درجة، بينما الصغرى 27 درجة, وتصل درجة الرطوبة إلى 30%، فيما يكون اتجاه الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية نشطة، وتصل سرعتها من 20 إلى 40 كيلو مترًا في الساعة.

وكان نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وجَّه تنبيهًا متقدمًا باستمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان والباحة خلال الساعات المقبلة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتساقط البرد وشبه انعدام الرؤية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهطول أمطار رعدية على جازان، وأمطار قد تؤدي إلى جريان السيول في الباحة، مشيرة إلى أن الحالة الممطرة تبدأ على منطقتي مكة والمدينة في الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد، وتستمر حتى التاسعة مساءً، ثم تبدأ على منطقتي جازان والباحة في الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

