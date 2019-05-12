أمير الجوف يتسلّم التقرير السنوي لمكافحة المخدرات

نوَّه بالجهود التي تبذلها الجهات المختصة
تسلَّم الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم الأحد، التقرير الإحصائي السنوي لجهود مديرية مكافحة المخدرات للعام الحالي.
جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة الجوف، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد حسين بن ملفي القحطاني، حيث أطلع الأمير على جهود مكافحة المخدرات بالمنطقة خلال الفترة الماضية، التي تمثلت في عدد من قضايا التهريب والترويج والاستعمال، والمضبوطات لبعض أنواع المخدرات.
ونوَّه الأمير فيصل بن نواف بالجهود التي يبذلها رجال مكافحة المخدرات والجهات المشاركة من الأمن العام وحرس الحدود والجمارك في مجال مكافحة هذه الآفة، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة تكثيف برامج التوعية بأضرار المخدرات.
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