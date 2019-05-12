«تراحم تبوك» توزِّع 33 سلة غذائية على أسر السجناء بمحافظة حقل ‬

بالتنسيق مع فرع جمعية الملك خالد النسائية

وزَّعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم «تراحم»، بمنطقة تبوك 35 سلة غذائية بمحافظة حقل، بالتنسيق مع فرع جمعية الملك خالد النسائية بالمحافظة. وأوضح رئيس اللجنة أحمد الحارثي، أن ذلك يأتي إيمانًا بالدور التكاملي الذي تقدمه فرع الجمعية الخيرية ولجنة رعاية السجناء بالمنطقة من أجل التخفيف عن الحالات المستحقة بإيصال المساعدات العينية والغذائية.

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