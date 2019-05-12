1200 رخصة الكترونية بعسير خلال الربع الأول 2019

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي قائلا بأن الأمانة قد عملت جاهدة على تقليص الإجراءات المعمول بها سابقا و ذلك لتسهيل و تسريع إنجاز إصدار التراخيص الكترونيا .
مشيرا إلى إصدار التراخيص كان في الربع الأول من عام 2018 م يستغرق أكثر من شهر عمل و لم يتجاوز إصدار التراخيص حينها 500 رخصة .
بينما سجلت الأمانة أرقاما كبيرة خلال الربع الأول من عام 2019م عبر تقليص مدة إصدار التراخيص الى 5 أيام عمل فقط بينما تجاوز اصدار الأمانة خلال الربع ذاته اكثر من 1200 رخصة الكترونية .
منوها الى ان تلك الجهود جاءت ضمن تحسين خدمات الأمانة لتسهيل الأعمال للمستفيدين .
وأن الأمانة تسعى لتطوير و تحسين أداء الأعمال في القطاع البلدي لتسهيل حصول المستفيدين على الخدمات المطلوبة من خلال تقليل عدد الإجراءات التي يمر بها، وتقليص الوقت المستغرق لكل إجراء ، بهدف زيادة رضا المستفيدين .
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