السعودية اليوم / وكيل محافظة محايل المكلف يتفقد سارية العلم ومركز الرعاية الصحية الأولية بالعجمة وجادة محايل



محايل 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

تفقد وكيل محافظة محايل المكلف يحيى بن محمد العاصمي اليوم, وضع سارية العلم التي سقطت مساء الجمعة الماضي, وجادة محايل وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

كما تفقد المحافظ مركز الرعاية الصحية الأولية بقرية العجمة لإيجاد حلول عاجلة للحد من أضرار السيول التي أحدثت تشققات وهبوط في الأرضيات للمركز الصحي واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على جريان السيول في مجراها الطبيعي حفاظاً على المركز الصحي وسلامة المواطنين.

وأكد وكيل محافظة محايل أن الجولة جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير للوقوف ميدانياً على الأضرار التي تسببت بها الأمطار التي شملت سارية العلم وجادة محايل ومركز الرعاية الصحية الأولية بالعجمة واتخاذ مختلف الحلول العاجلة لإنهائها والرفع بالتقرير اللازم عن أي عقبات تعترض سلامة المواطنين، مثمناً جهود البلدية والدفاع المدني ومدير المراكز الصحية واللجان الميدانية في تقديم كل ما يخدم المواطنين ويضمن راحتهم وسلامتهم.

// انتهى //

16:55ت م

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