السعودية اليوم / أمطار رعدية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة تستمر حتى الليل



المدينة المنورة 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بعد مشيئة الله اليوم ، تنبيهاً من أمطار متوسطة إلى غزيرة يصحبها أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة , تشمل المدينة المنورة، محافظة الحناكية , محافظة العيص، محافظة المهد، محافظة بدر ، محافظة وادي الفرع , والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم.

// انتهى //

16:52ت م

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