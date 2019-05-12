السعودية اليوم / غرفة العمليات بوكالة المسجد النبوي تواصل أعمالها ومهاهما التنسيقية خلال شهر رمضان المبارك



المدينة المنورة 07 رمضان 1440 هـ الموافق12 مايو 2019 م واس

تواصل إدارة العمليات بوكالة شئون المسجد النبوي تنفيذ أعمالها ومهامها خلال شهر رمضان المبارك.

ومن المهام التي تقوم بها إدارة العمليات, متابعة جميع البلاغات الالكترونية الواردة وإحالتها للجهة المختصة سواءً البلاغات الصادرة من إدارات الوكالة او البلاغات الصادرة من الزوار والتأكد من معالجتها, بالإضافة لاستقبال استفسارات وملاحظات الزوار على الرقم الموحد 1966.

كما تُعنى غرفة العمليات بمتابعة الخدمات الميدانية مع الإدارات المعنية عبر كاميرات المراقبة الذكية ومساندة الادارات الخدمية بالميدان, وطلب فرق الهلال الاحمر السعودي والتنسيق معهم في رفع الحالات المرضية بكل اهتمام وسرعة في التعامل معها, والتنسيق مع الجهات الامنية ذات العلاقة في ما يتعلق بالأمور الأمنية أو فيما يتعلق بالمشاركة والتعاون مع إدارات الوكالة في تقديم الخدمة بالشكل المأمول.

وأوضح مدير إدارة المتابعة والإشراف الميداني بالمسجد النبوي أنس الغامدي أن هناك تنسيق مع الادارات بالوكالة والجهات ذات العلاقة بالاعمال الميدانية للتنظيم ووضع الخطط التي تساعد في كيفية التعامل مع الحشود والتعامل في تنظيم الممرات السالكة لسلامة الزوار والمصلين, بالإضافة للتنسيق مع وحدة الطوارئ عن حالة الطقس وإبلاغ الادارات بالعمل بخطط الطوارئ أثناء هطول الأمطار.

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16:48ت م

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