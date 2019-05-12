السعودية اليوم / تعليم الطائف يناقش الاستعدادات للعام الجديد



الطائف07 رمضان 1440 هـ الموافق12 مايو 2019 م واس

رأس المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم 1439 / 1440 هـ بحضور مساعديه للشؤون التعليمية للبنين والبنات والخدمات المساندة ومديري ومديرات الادارات والمكاتب.

واستعرض الاجتماع مراحل تقييم الاستعداد للعام الدراسي القادم واستمع لمداخلات الأعضاء في جميع بنود الاستعداد، بالإضافة إلى مناقشة تقارير مدخلات الإدارات في النظام الإلكتروني, وأيضاً نتائج مدخلات برنامج تمم.

وأكد المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي على أهمية التواصل والتنسيق المستمر بين الإدارات المعنية، ومتابعة كل ما يخص العمل والاستعداد لجاهزية المدارس لبداية جادة وفاعلة، بما يضمن استقبالاً أمثل لأبنائنا الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، في بيئة تربوية وتعليمية مثالية ومتكاملة ومهيأة الأجواء، كما حث على تحقيق التكامل بين الإدارات ومكاتب التعليم والتناسق في الجهود، لافتًا إلى أن الاستعداد لهذا العام سيكون أكثر دقة وجاهزية، ومثمناً للجميع جهودهم ومتمنيًا لهم التوفيق والسداد.

// انتهى //

16:39ت م

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