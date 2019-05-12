السعودية اليوم / "قلوب الصائمين" محاضرة دينية بجدة غداً



جدة 07 رمضان 1440 هـ الموافق12 مايو 2019 م واس

ينظم مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، بمحافظة جدة غداً, محاضرة بعنوان "قلوب الصائمين"، يقدمها ناصر المصعبي, عقب صلاة العصر، وذلك بجامع العناني في حي الحمراء.

وتأتي المحاضرة، ضمن نشاطات الفرع لتعليم الناس بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

16:36ت م

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