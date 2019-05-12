السعودية اليوم / "سار" تثمن الحكم الابتدائي بسجن أحد ملاك المواشي 3 أشهر وتغريمه 30 ألف ريال لتعديه على السكة الحديدية



الرياض 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

ثمنت الشركة

وقدمت "سار" شكرها لجهود إمارة منطقة القصيم والنيابة العامة ودور الفرق الأمنية التابعة لشرطة منطقة القصيم في تطبيق الأنظمة على مرتكب المخالفة.

وأهابت الشركة بالجميع إلى توخي الحذر والحيطة، والابتعاد عن حرم السكة الحديدية وعدم تجاوزها إلا من خلال الجسور والمعابر النظامية والمخصصة حفاظاً على حياة وممتلكات السكان القاطنين بمحاذاة السكة الحديدية وحياة الركاب المسافرين بالقطارات والعاملين على الشبكة الحديدية، مشددة على ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات في هذا الجانب، التي تؤكد على عدم التعدي على الممتلكات العامة.

تجدر الإشارة، إلى أن شركة "سار" أصدرت بياناً توضيحياً للصور والمقاطع التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت تعدي أحد ملاك المواشي على خط السكة الحديدية غرب مركز سامودة, مؤكدة أن العبور الخاطئ للسكة من قبل أحد المتجاوزين الخط الحديدي، أسفر عن تعلق شاحنته ، الأمر الذي اقتضى التحفظ عليه حينها من قبل الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المتواجدة في المنطقة بالتنسيق مع إدارة الأمن الصناعي في شركة "سار"، قبل إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه. إذ تتضمن المخالفات المنصوص عليها في المرسوم الملكي الصادر في 1438/4/19 هـ، عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى مئة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، وينطبق ذلك على كل من يشارك في التخريب أو الإتلاف أو التعطيل للمرافق العامة وممتلكات الدولة.

// انتهى //

16:33ت م

0119



الرياض 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واسثمنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" الحكم الابتدائي الذي صدر مؤخراً على أحد المتعدين على حرم السكة الحديدية بسجنه ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، نتيجة عبوره الخاطئ لخط السكة الحديدية، ما أدى إلى تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر .وقدمت "سار" شكرها لجهود إمارة منطقة القصيم والنيابة العامة ودور الفرق الأمنية التابعة لشرطة منطقة القصيم في تطبيق الأنظمة على مرتكب المخالفة.وأهابت الشركة بالجميع إلى توخي الحذر والحيطة، والابتعاد عن حرم السكة الحديدية وعدم تجاوزها إلا من خلال الجسور والمعابر النظامية والمخصصة حفاظاً على حياة وممتلكات السكان القاطنين بمحاذاة السكة الحديدية وحياة الركاب المسافرين بالقطارات والعاملين على الشبكة الحديدية، مشددة على ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات في هذا الجانب، التي تؤكد على عدم التعدي على الممتلكات العامة.تجدر الإشارة، إلى أن شركة "سار" أصدرت بياناً توضيحياً للصور والمقاطع التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت تعدي أحد ملاك المواشي على خط السكة الحديدية غرب مركز سامودة, مؤكدة أن العبور الخاطئ للسكة من قبل أحد المتجاوزين الخط الحديدي، أسفر عن تعلق شاحنته ، الأمر الذي اقتضى التحفظ عليه حينها من قبل الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المتواجدة في المنطقة بالتنسيق مع إدارة الأمن الصناعي في شركة "سار"، قبل إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه. إذ تتضمن المخالفات المنصوص عليها في المرسوم الملكي الصادر في 1438/4/19 هـ، عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى مئة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، وينطبق ذلك على كل من يشارك في التخريب أو الإتلاف أو التعطيل للمرافق العامة وممتلكات الدولة.// انتهى //16:33ت م0119

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