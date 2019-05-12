

تبوك 07 رمضان 1440 هـ الموافق12 مايو 2019 م واس

انطلقت اليوم, بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك أولى البرامج التدريبية بعنوان "التحول الرقمي والمستقبل التقني" والذي يستهدف المدربين المشرفين في الإدارة العامة والمدربين في الوحدات التدريبية على حدٍ سواء, ويستمر على مدى ثلاثة أيام.

أوضح ذلك مدير عام الإدارة العامة المهندس فهد بن دخيل الله المطيري بأن هذا البرنامج يأتي ضمن برامج التدريب المساندة والتي بدأت في الأسبوع الماضي في الوحدات التدريبية بالمنطقة، والتي وجهت به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتنفيذها وتستمر حتى الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

// انتهى //

16:28ت م

0118





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انطلاق أولى البرامج التدريبية المساندة بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.