السعودية اليوم / أمانة جدة تُغلق 186 منشأة غذائية ضمن حملة الرقابة البلدية



جدة 07 رمضان 1440 هـ الموافق12 مايو 2019 م واس

أغلقت أمانة محافظة جدة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك الجاري، 186 منشأة غذائية، ضمن حملة الرقابة البلدية 1440هـ، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في أنحاء المملكة، بهدف تحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.

ونفّذت الأمانة وبلدياتها خلال الأسبوع الماضي، نحو 660 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية في نطاق 19 بلدية فرعية، نتج عنها إنذار 875 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية، شملت مطاعم ومطابخ وكافتيريات وتموينات، إلى جانب محلات بيع اللحوم، وكذلك الأكشاك والبسطات الموسمية، كما جرى سحب 169 عينة من الأطعمة، وإتلاف 523 كجم من المواد الغذائية الفاسدة.

وفي ذات الشأن تلقت الأمانة 111 بلاغا وعالجت 128 مخالفة، فيما نتج عن متابعة الباعة الجائلين رصد 154 بائعا مخالفا، وإتلاف 185 بسطة عشوائية في مواقع متفرقة، وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر، وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، بالإضافة لتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، كذلك ضبط عمالة لا تحمل شهادات صحية ، فضلاً عن مخالفة فتح نشاط بدون رخصة ومخالفة اشتراطات المباني والإنشاءات وغيرها من المخالفات.

// انتهى //

16:27ت م

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