السعودية اليوم / أمير منطقة الباحة يعتمد برامج ومشاركات الفريق الكشفي التطوعي



الباحة 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, خطة عمل الفريق الكشفي التطوعي بالمنطقة للعام الحالي.

وأوضح رئيس اللجنة الرئيسية للفريق الكشفي التطوعي المهندس جديع القحطاني أنه عقد اجتماع للجنة التنفيذية للفريق بحضور جميع أعضاء اللجنة التنفيذية, حيث تم من خلاله اقتراح عدد من البرامج والفعاليات التي تم الرفع بها لسمو أمير المنطقة الباحة، وبعد اطلاع سموه عليها اعتمدها للبدء في تنفيذها.

وأفاد المهندس القحطاني أن البرامج والمشاركات التي اعتمدت تتضمن توزيع وجبات إفطار صائم أسبوعياً، ودورات تدريبية، ومشاركة الفريق في معسكر الخدمة العامة لخدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام.

ووجه سمو أمير منطقة الباحة الجهات المعنية بأن تكون تلك المشاركات على قدر من الفعالية والتميز.

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16:12ت م

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