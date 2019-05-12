السعودية اليوم / مجلس إدارة "الغذاء والدواء" يطلّع على تقرير أداء مشاريع الخطة الاستراتيجية الثالثة



الرياض 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم اجتماعه العشرين برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بمدينة الرياض .

وناقش المجلس البنود المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على تقرير أداء مشاريع الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة (الربع الأول 2019)، وعلى تقرير عن أداء فروع الهيئة والتفتيش، وأقر لائحة تعيين جهات تقويم المطابقة والمختبرات الخاصة، كما ناقش المجلس مشروع ميزانية الهيئة للعام المالي 2020.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، وهم معالي محافظ هيئة الاستثمار المهندس إبراهيم العمر، ومعالي محافظ الهيئة

// انتهى //

16:11ت م

0108



الرياض 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واسعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم اجتماعه العشرين برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بمدينة الرياض .وناقش المجلس البنود المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على تقرير أداء مشاريع الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة (الربع الأول 2019)، وعلى تقرير عن أداء فروع الهيئة والتفتيش، وأقر لائحة تعيين جهات تقويم المطابقة والمختبرات الخاصة، كما ناقش المجلس مشروع ميزانية الهيئة للعام المالي 2020.حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، وهم معالي محافظ هيئة الاستثمار المهندس إبراهيم العمر، ومعالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، ومعالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس فهد الجلاجل، ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، ووكيل وزارة التعليم للتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد المحرج، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لميزان المدفوعات الدكتور عبدالرحمن القرطاس، ورئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية المهندس نزار الحريري، وممثلو مجلس الغرف السعودية في عضوية مجلس الإدارة، المهندس خالد المتعب، والدكتور ياسر العبيداء، و فهد الخلف، والمتخصصون في عضوية المجلس الدكتور فهد الجنوبي، والدكتور صلاح العيد، كما حضر الاجتماع أمين سر مجلس إدارة الهيئة خالد النحيط.// انتهى //16:11ت م0108

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مجلس إدارة "الغذاء والدواء" يطلّع على تقرير أداء مشاريع الخطة الاستراتيجية الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.