السعودية اليوم / أمير منطقة نجران يستعرض تقريراً عن أسبوع التلاحم الوطني



نجران 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أن مجتمع المنطقة قدم نموذجًا عظيمًا ومثاليًّا للتلاحم الوطني، يتجلى في الحياة العامة بالمنطقة، وانعكس في ما شهدته المنطقة أثناء إقامة أسبوع التلاحم، الذي نظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، حيث تفاعل معه المجتمع كله، رجالاً ونساءً، كبارًا وصغارًا.

واستعرض سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، تقريرا عن أسبوع التلاحم، قدمه مدير فرع المركز بالمنطقة، راشد بن محمد آل منجم.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لكل القائمين على المركز، وبالأخص رئيس مجلس الأمناء، الدكتور عبدالعزيز بن محمد السبيل، ونائب رئيس مجلس الأمناء أمين عام المركز الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان، ومدير الفرع بالمنطقة ومنسوبيه.

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16:08ت م

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