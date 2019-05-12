فيديو يحبس الأنفاس.. طائرة تهبط على عجلاتها الخلفية فقط

2019-05-12

متابعات الخليج 365 - متابعة

نجا عشرات الركاب من الموت المحقق، بعدما تعرضت طائرتهم لمشكلة اضطرتها للهبوط.

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وهبطت الطائرة التابعة لخطوط ميانمار الجوية الوطنية اضطراريًّا في مطار ماندالاي الدولي، الأحد، باستخدام عجلاتها الخلفية فقط، بعد تعطل جهاز الهبوط الأمامي.

ونجا جميع الركاب البالغ عددهم 82 شخصًا، إضافة إلى أفراد الطاقم السبعة الذين كانوا على متن الطائرة، حيث لم يصب أحد بأذى.