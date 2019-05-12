أمانة تبوك تبادر بفتح عدد من الشوارع المغلقة تجاوبًا مع “المواطن”

2019-05-12

متابعات الخليج 365 - نواف التمامي - تبوك

تجاوبًا مع ما نشرته “متابعات الخليج 365” تحت عنوان “مجهولون يغلقون شوارع في تبوك”، تفاعلت أمانة منطقة تبوك وبشكل عاجل بإزالة جزء من الصبات الخرسانية التي تسببت في إغلاق عدد من الشوارع في الأحياء السكنية.

وكانت صحيفة “متابعات الخليج 365” قد نشرت تقريرًا يُظهر مدى معاناة السكان في عدد من الأحياء؛ بسبب إغلاق الشوارع الخدمية الأمر الذي أثر على حياتهم اليومية سلبًا؛ حيث فوجئ مستخدمو الطريق بإغلاق الشارع أمامهم؛ ما اضطرهم لتغيير مسارهم، الأمر الذي تسبب بعودة المركبات للبحث عن طريق آخر، مؤكدين استغرابهم من إغلاق الشارع النافذ الذي يخدم قاطني الحي للوصول إلى الأحياء المجاورة، وسط غياب الأجهزة الرقابية عن مثل هذه التصرفات.

من جهتها تُقدّر صحيفة “متابعات الخليج 365” لـ”أمانة تبوك” سرعة التجاوب مع التقرير المنشور عبر صفحاتها، حول معاناة أهالي الحي بسبب كثرة إغلاق الشوارع، مشيرةً إلى أن هذا التجاوب ينم عن يقظة مسؤولي الأمانة بخطورة الوضع، واستشعارًا منهم بأهمية الدور الفعال لتقديم أفضل الخدمات.

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