هذا ما يحدث عند عدم تطابق الدخل في حساب المواطن

2019-05-12

هذا ما يحدث عند عدم تطابق الدخل في حساب متابعات الخليج 365

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف حساب متابعات الخليج 365 عن أسباب عدم نزول الدعم لعدد من المستفيدين من حساب متابعات الخليج 365 في الدفعة الأخيرة.

وقال حساب متابعات الخليج 365 ردًّا على استفسار أحد المستفيدين الذين لم ينزل لهم الدعم: بعد الاطلاع على بياناتك يتضح بأن إجمالي الدخل لدى المصدر يختلف عن إجمالي الدخل المفصح عنه في البوابة؛ مما أثر على استحقاقك لهذه الدفعة.

ويعتمد حساب متابعات الخليج 365 على بيانات الدخل التي يقدمها المستفيد عند التسجيل في البرنامج، ولكنه يطابق هذه البيانات مع الجهات الرسمية.

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وكشف حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق عن أنواع الدخول التي يجب الإفصاح عنها عند التسجيل في البرنامج.

ولفت حساب متابعات الخليج 365 إلى أن الدخل هو المبالغ الإجمالية التي يتم اكتسابها ويعبر عنها بقيمة نقدية، ومنها الراتب الشهري أو التقاعدي وما يتم اكتسابه من الأنشطة التجارية وغيرها.

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أكد في وقت سابق أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق بيانات الدخل المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.

من جهة أخرى حدّد برنامج حساب متابعات الخليج 365 آخر موعد للتسجيل في دورة الدفع الـ19، والتي سيتم إيداعها في شهر يونيو المقبل، وحث على التسجيل للاستفادة من الدفعة القادمة عبر الرابط التالي: (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.