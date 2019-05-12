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صور.. حارات الطائف القديمة تستعيد مكانتها في رمضان
متابعات الخليج 365 - واس
عم الفرح والسرور حارات محافظة الطائف التابعة لمنطقة مكة المكرمة، لاسيما المنطقة التاريخية بوسط البلد وذلك بحلول شهر رمضان المبارك، إذ تزينت الأحياء بفوانيس رمضان والإنارة المبهجة التي يجتمع تحتها الناس من أجل تناول الإفطار الجماعي وتبادل الأحاديث المجتمعية عقب الانتهاء من صلاة التراويح وقراءة القرآن الكريم.
ووثقت مجموعة من الصور مظاهر احتفالات الأهالي خلال شهر رمضان، مسلطة الضوء على ما قدمته مراكز الأحياء ممثلة في مجلسها الفرعي بالمحافظة من الأنشطة الرمضانية في أحياء مختلفة مثل: القيم، الحلقة، مسرة، الشهداء الجنوبية والسلامة، وباب الريع في المنطقة التاريخية ، والهدا ، والحوية.
وحاز المجال الرياضي النصيب الأوفر من الفعاليات الرمضانية حيث دشن دوري الأحياء والدورات التنشيطية، ناهيك عن حركة نشطة للبسطات الرمضانية التي يديريها الشباب بطريقة صحية سليمة، والألعاب الخفيفة للأطفال، علاوة على الدور المهم لمخيمات إفطار الصائمين المنتشرة في معظم الأحياء والحارات والتي يشارك في خدمتها أبناء الطائف ابتغاءً لوجه الله تعالى.
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