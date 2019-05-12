- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم جامعة الملك خالد تحدد موعد التسجيل في اختبار القبول بقسم اللغة الإنجليزية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جامعة الملك خالد تحدد موعد التسجيل في اختبار القبول بقسم اللغة الإنجليزية
متابعات الخليج 365 - الرياض
حددت جامعة الملك خالد، ممثلة في مركز اللغة الإنجليزية التابع لها، موعد اختبار القبول للراغبين في الالتحاق بتخصص اللغة الإنجليزية في شطري الطلاب والطالبات بجميع كلياتها (لدرجة البكالوريوس).
ويتاح التسجيل للراغبين والراغبات في الالتحاق بالتخصص عبر موقع الجامعة الرسمي على شبكة الإنترنت، اعتبارًا من اليوم الأحد حتى يوم الجمعة الـ12 من شهر رمضان الجاري.
وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، الأستاذ الدكتور سعد بن دعجم، أن درجة الاختبار ستحدد إمكانية التأهل للمفاضلة من عدمها للقبول في أقسام اللغة الإنجليزية بالجامعة، مشيرًا إلى أنه سيتعذر على الطلاب والطالبات الدخول للمفاضلة في حالة عدم الحضور لهذا الاختبار أو عدم تحقيق الدرجة المطلوبة.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الملك خالد تحدد موعد التسجيل في اختبار القبول بقسم اللغة الإنجليزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.