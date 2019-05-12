جامعة الملك خالد تحدد موعد التسجيل في اختبار القبول بقسم اللغة الإنجليزية

2019-05-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

حددت جامعة الملك خالد، ممثلة في مركز اللغة الإنجليزية التابع لها، موعد اختبار القبول للراغبين في الالتحاق بتخصص اللغة الإنجليزية في شطري الطلاب والطالبات بجميع كلياتها (لدرجة البكالوريوس).

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ويتاح التسجيل للراغبين والراغبات في الالتحاق بالتخصص عبر موقع الجامعة الرسمي على شبكة الإنترنت، اعتبارًا من اليوم الأحد حتى يوم الجمعة الـ12 من شهر رمضان الجاري.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، الأستاذ الدكتور سعد بن دعجم، أن درجة الاختبار ستحدد إمكانية التأهل للمفاضلة من عدمها للقبول في أقسام اللغة الإنجليزية بالجامعة، مشيرًا إلى أنه سيتعذر على الطلاب والطالبات الدخول للمفاضلة في حالة عدم الحضور لهذا الاختبار أو عدم تحقيق الدرجة المطلوبة.