التجارة: 93% من منشآت بيع السلع والمنتجات الرمضانية ملتزمة بالأنظمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت الجولات التفتيشية التي نفذتها الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار عن التزام أكثر من 93% من المنشآت التجارية بأنظمة البيانات التجارية ومكافحة الغش التجاري.

وأشارت الوزارة إلى تنفيذ الفرق الرقابية خلال الأيام الماضية جولات تفتيشية على الأسواق للرقابة على السلع والمنتجات الرمضانية، ومتابعة وفرتها ورصد أسعارها، وشملت الجولات 5,022 منشأة تجارية بمختلف مناطق المملكة.

وأظهرت نتائج الجولات التزام 4,692 منشأة بالأنظمة تشكل 93% من إجمالي المنشآت الخاضعة للتفتيش، فيما بلغ إجمالي المنشآت غير الملتزمة 330 منشأة تجارية تشكل 7% جرى تحرير مخالفات فورية بحقها واستدعاء المسؤولين عنها لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية.

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وتصدرت مخالفة عدم وجود بطاقة السعر المخالفات المرصودة من قبل المراقبين إلى جانب الامتناع عن إعطاء فاتورة، وعرض وبيع منتجات منتهية الصلاحية، واختلاف سعر الرف عن الكاشير.

وتأتي هذه الجولات ضمن خطة العمل الموسمية للوزارة خلال شهر رمضان المبارك للرقابة على الأسواق ومنافذ البيع في مختلف مناطق المملكة، والتأكد من توافر السلع الرمضانية وبدائلها والتحقق من صلاحيتها، ورصد حالات الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مؤثرات على حركة العرض والطلب والتحقق من صحة العروض الترويجية والمسابقات والتخفيضات.

وتؤكد الوزارة استمرار الفرق التفتيشية في أداء مهامها ومراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها لضمان عدم وجود أي مخالفات أو تضليل وخداع للمستهلكين، واتخاذ كافة الاجراءات النظامية تجاه أي مخالفات يتم ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين.

وتدعو عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900) أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.