محمد بن مسعود - الدمام - أخمدته فرق المدني ونقل المصابين للمستشفى أصيب شخصان في حريق نشب بعمارة سكنية في حائل. وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في "تويتر": أخمد "مدني حائل" حريقاً اندلع بعمارة سكنية بحي الملك عبدالله، نتج عنه إصابة شخصين باختناق بسيط تم نقلهم للمستشفى. إصابة شخصين في حريق عمارة سكنية بحائل صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-12 أصيب شخصان في حريق نشب بعمارة سكنية في حائل. وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في "تويتر": أخمد "مدني حائل" حريقاً اندلع بعمارة سكنية بحي الملك عبدالله، نتج عنه إصابة شخصين باختناق بسيط تم نقلهم للمستشفى. Advertisements 12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440 03:49 PM أخمدته فرق المدني ونقل المصابين للمستشفى أخمدته فرق المدني ونقل المصابين للمستشفى أصيب شخصان في حريق نشب بعمارة سكنية في حائل. وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في "تويتر": أخمد "مدني حائل" حريقاً اندلع بعمارة سكنية بحي الملك عبدالله، نتج عنه إصابة شخصين باختناق بسيط تم نقلهم للمستشفى. ، إصابة شخصين في حريق عمارة سكنية بحائل ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة شخصين في حريق عمارة سكنية بحائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.