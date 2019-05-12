، "المجلس الصحي" يناقش أهم التحديات والفرص بمشروع الملف الموحد ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعرض بعض المشاريع الوطنية القائمة وسبل تذليل العقبات التي تواجهها

نظمت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي ممثلةً بالمركز الوطني للمعلومات الصحية، ورشة عمل بعنوان "استراتيجية المركز الوطني للمعلومات الصحية"، هدفت لمناقشة وعرض مهام المركز الحالية، وأهدافه الاستراتيجية، ورؤيته المستقبلية ، فضلاً عن دوره في تفعيل وتطوير مشاريع الصحة الرقمية في المملكة.

وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار العازمي خلال ورشة العمل التي أقيمت مؤخرًا في الرياض، أهمية التنسيق المستمر بين القطاعات الصحية في المملكة وعلى مختلف المستويات، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم المختلفة، بما يضمن تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين والمقيمين في مناطق المملكة، مشدداً على أن تضافر جهود أعضاء المركز الوطني للمعلومات الصحية واللجنة العلمية للمركز والمشاركين في الورشة، أسهم في طرح واقتراح مشاريع ريادية لإثراء خطة عمل استراتيجية المركز.

وأفاد الدكتور العازمي أنه تم عرض ومناقشة بعض المشاريع الوطنية القائمة، وأهم التحديات والفرص، وسبل تذليل العقبات التي تواجهها، لتسهيل إنجازها، مثل مشروع الملف الصحي الموحد، ومشروع المرصد الوطني للمعلومات الصحية.

من جانبه قدم مدير عام المركز الوطني المعلومات الصحية الدكتور أحمد بلخير، شرحاً موجزاً عن برامج ومشاريع وأنشطة وتطبيقات المركز الحالية والبرامج القائمة والمستقبلية، وتم التطرق للعديد من الموضوعات ذات العلاقة باللجنة العلمية للمركز، والاطلاع على أعمالها وأنشطتها للوصول إلى فرص كبيرة وجديدة في العمل، تسهم في تطوير برامج ومشاري المركز بالشكل المأمول.

شارك في الورشة عدة جهات حكومية منها؛ الخدمات الطبية للقوات المسلحة، الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة المالية، الهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة الهلال الأحمر السعودي، الهيئة العامة للإحصاء، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر".