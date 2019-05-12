، بينهم 133 طفلاً و23 امرأة .. إسرائيل تعتقل 900 فلسطيني في شهرين ،

محمد بن مسعود - الدمام - 3 أسرى دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام

اعتقل الاحتلال الإسرائيلي نحو 900 فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خلال الشهرين الماضيين بينهم 133 طفلاً و23 امرأة، بحسب ما ذكرت مؤسسات فلسطينية تتابع شؤون الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال اليوم (الأحد).

وأوضحت المؤسسات التي تضم هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في بيان مشترك أوردته "رويترز"، أن عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت خلال مارس وأبريل، وصلت إلى 112 أمرًا، علمًا أن عدد الأسرى الإداريين بلغ نحو 500 أسير.

وبينت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال نحو 250 طفلاً وقاصرًا في سجون مجدو وعوفر والدامون، أما عدد الأسيرات فقد وصل إلى 45 أسيرة، وعدد الأسرى في السجون بلغ 5700 أسير.

في سياق متصل، أفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان منفصل اليوم بأن ثلاثة معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية بدأوا إضراباً مفتوحًا

وتستخدم إسرائيل قانونًا بريطانياً قديماً يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة بين ثلاثة إلى ستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.