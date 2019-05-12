، فيديو مأساوي .. لحظة موت مصارع شهير أثناء نزال في لندن ،

محمد بن مسعود - الدمام - "راوند هاوس": بدء التحقيق في الواقعة والظروف المحيطة بها

شهدت إحدى حلبات المصارعة في لندن حادثاً مأساوياً مساء أمس السبت، حين توفي المصارع المكسيكي سيزار بارون، الشهير بـ"سيلفر كينج" أثناء مشاركته في نزال قتال حر.

ونقلت شبكة "CNN" الأمريكية عن مسؤولي مركز "راوند هاوس" الرياضي بلندن: أن الممثل ومحترف القتال الحر المكسيكي سيزار بارون، 51 عاماً، تعرض لأزمة قلبية أثناء مشاركته في نزال قتال حر بالمركز.

وذكرت وسائل الإعلام الإنجليزية أن بارون تعرض لحالة إغماء قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل الحلبة.

وحسب "CNN" ذكرت خدمة الإسعاف في لندن أنها تلقت اتصالاً من "راوند هاوس" الساعة 10.21 مساءً، وتم إرسال سيارتي إسعاف وطاقم إسعاف طوارئ، وأعلن الأطباء أن بارون توفي على الحلبة أثناء القتال.

وقدم مركز "راوند هاوس" العزاء لأسرة بارون وأصدقائه، وأكد المركز في بيان أنه بدأ تحقيقًا في واقعة موت بارون والظروف المحيطة بها.

يذكر أن القتال الحر "Lucha Libre" هي منافسة يرتدي فيها المشاركون أقنعة وملابس بألوان زاهية.