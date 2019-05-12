محمد بن مسعود - الدمام - قال: يأتي من خلفها حرص ولاة الأمر الميامين على حماية جناب الدين أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالعملية البطولية التي قام بها أبطال رئاسة أمن الدولة بمحافظة القطيف في القضاء على الخلية الإرهابية التي تتألف من 8 عناصر.

ونوه بيقظة رجال الأمن البواسل وما قاموا به من تحقيقات وإجراءات دقيقة أدت - بفضل الله - إلى كشف المخطط الإرهابي الدنيء وإبطاله قبل وقوعه، حمايةً لأمن هذا البلد المبارك وصونًا لأمان أبنائه المواطنين.

وأكد أن هذه الضربات المحكمة والعمليات النوعية والمنجزات الأمنية لرجال الأمن الأبطال يأتي من خلفها حرص ولاة الأمر الميامين على حماية جناب الدين والذود عن أمن الوطن والمواطنين، لافتًا النظر إلى العمل الكبير الذي يؤديه جهاز رئاسة أمن الدولة في مكافحة الإرهاب والتصدي لموجات العدوان ولكل من تسول له نفسه بمساس أمن بلاد الحرمين الشريفين واستقرارها.

واستنكر الدكتور السديس قيام هذه الشرذمة الضالة بأعمال التخريب والإرهاب لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، وقال: إن شرذمة لا ترعى حرمة شهر الصيام والقيام كيف لها أن تدعي الحق وأفكارها مغموسة في الضلال.

وأشار إلى أن هذه المؤامرات تستهدف مقدرات هذه البلاد المباركة وما أفاء الله عليها من نعمة الدين والأمن والأمان والرخاء، مؤكدًا أن هذه المكايدَ لن تزيد المملكة إلا قوةً ولن تزيد الشعب إلا تلاحمًا مع ولاة الأمر، داعيًا إلى تقوى الله - عز وجل - وتعظيم حدوده، والحذر من أعمال العنف والتفجير والإرهاب، وأن يديم على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها ورخاءها وأن يحفظها من عدوان المعتدين وإرهاب الحاقدين المتربصين وأن يديم عليها وعلى بلاد المسلمين الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يوفقهما لكل خير وسداد.

"السديس" مشيدًا بعملية تاورت القطيف: منجزات أمنية حققها أبطال وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-12 أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالعملية البطولية التي قام بها أبطال رئاسة أمن الدولة بمحافظة القطيف في القضاء على الخلية الإرهابية التي تتألف من 8 عناصر.

ونوه بيقظة رجال الأمن البواسل وما قاموا به من تحقيقات وإجراءات دقيقة أدت - بفضل الله - إلى كشف المخطط الإرهابي الدنيء وإبطاله قبل وقوعه، حمايةً لأمن هذا البلد المبارك وصونًا لأمان أبنائه المواطنين.

وأكد أن هذه الضربات المحكمة والعمليات النوعية والمنجزات الأمنية لرجال الأمن الأبطال يأتي من خلفها حرص ولاة الأمر الميامين على حماية جناب الدين والذود عن أمن الوطن والمواطنين، لافتًا النظر إلى العمل الكبير الذي يؤديه جهاز رئاسة أمن الدولة في مكافحة الإرهاب والتصدي لموجات العدوان ولكل من تسول له نفسه بمساس أمن بلاد الحرمين الشريفين واستقرارها.

واستنكر الدكتور السديس قيام هذه الشرذمة الضالة بأعمال التخريب والإرهاب لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، وقال: إن شرذمة لا ترعى حرمة شهر الصيام والقيام كيف لها أن تدعي الحق وأفكارها مغموسة في الضلال.

وأشار إلى أن هذه المؤامرات تستهدف مقدرات هذه البلاد المباركة وما أفاء الله عليها من نعمة الدين والأمن والأمان والرخاء، مؤكدًا أن هذه المكايدَ لن تزيد المملكة إلا قوةً ولن تزيد الشعب إلا تلاحمًا مع ولاة الأمر، داعيًا إلى تقوى الله - عز وجل - وتعظيم حدوده، والحذر من أعمال العنف والتفجير والإرهاب، وأن يديم على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها ورخاءها وأن يحفظها من عدوان المعتدين وإرهاب الحاقدين المتربصين وأن يديم عليها وعلى بلاد المسلمين الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يوفقهما لكل خير وسداد. 12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440 Advertisements 03:08 PM قال: يأتي من خلفها حرص ولاة الأمر الميامين على حماية جناب الدين قال: يأتي من خلفها حرص ولاة الأمر الميامين على حماية جناب الدين أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالعملية البطولية التي قام بها أبطال رئاسة أمن الدولة بمحافظة القطيف في القضاء على الخلية الإرهابية التي تتألف من 8 عناصر.

ونوه بيقظة رجال الأمن البواسل وما قاموا به من تحقيقات وإجراءات دقيقة أدت - بفضل الله - إلى كشف المخطط الإرهابي الدنيء وإبطاله قبل وقوعه، حمايةً لأمن هذا البلد المبارك وصونًا لأمان أبنائه المواطنين.

وأكد أن هذه الضربات المحكمة والعمليات النوعية والمنجزات الأمنية لرجال الأمن الأبطال يأتي من خلفها حرص ولاة الأمر الميامين على حماية جناب الدين والذود عن أمن الوطن والمواطنين، لافتًا النظر إلى العمل الكبير الذي يؤديه جهاز رئاسة أمن الدولة في مكافحة الإرهاب والتصدي لموجات العدوان ولكل من تسول له نفسه بمساس أمن بلاد الحرمين الشريفين واستقرارها.

واستنكر الدكتور السديس قيام هذه الشرذمة الضالة بأعمال التخريب والإرهاب لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، وقال: إن شرذمة لا ترعى حرمة شهر الصيام والقيام كيف لها أن تدعي الحق وأفكارها مغموسة في الضلال.

وأشار إلى أن هذه المؤامرات تستهدف مقدرات هذه البلاد المباركة وما أفاء الله عليها من نعمة الدين والأمن والأمان والرخاء، مؤكدًا أن هذه المكايدَ لن تزيد المملكة إلا قوةً ولن تزيد الشعب إلا تلاحمًا مع ولاة الأمر، داعيًا إلى تقوى الله - عز وجل - وتعظيم حدوده، والحذر من أعمال العنف والتفجير والإرهاب، وأن يديم على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها ورخاءها وأن يحفظها من عدوان المعتدين وإرهاب الحاقدين المتربصين وأن يديم عليها وعلى بلاد المسلمين الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يوفقهما لكل خير وسداد.

، "السديس" مشيدًا بعملية تاورت القطيف: منجزات أمنية حققها أبطال ،

المصدر : الخليج 365

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