، تفاصيل جديدة عن متحرش فتاة الدمام: هذا ما فعله خلال 48 ساعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصادر لـ"الخليج 365": كان يرتدي نفس الملابس وفرّ من الموقع بسرعة

كشفت "الخليج 365" تفاصيل جديدة عن "متحرش فتاة الدمام" أثناء خروجها من أحد المحالّ التجارية، والذي تم إلقاء القبض عليه من قبل شرطة المنطقة الشرقية، بأن فتاة الدمام هي الضحية الثانية له خلال 48 ساعة بعد أن قام بالتحرش بفتاة قبلها داخل سوبر ماركت كبير بمدينة الخبر.

وقالت المصادر لـ"الخليج 365": إن الشاب قام بالتحرش بالفتاة داخل السوبر ماركت بنفس حركة التحرش التي قام بفعلها مع فتاة الدمام، وكان يرتدي نفس الملابس التي ظهر بها في مقطع الفيديو المنتشر، إلا أنه غادر السوبر ماركت بعد تلقيه سيلاً من السب والشتم من قبل الفتاة، وغادر الموقع سريعاً.

وكانت شرطة المنطقة الشرقية قد ألقت القبض على الشخص المتحرش بامرأة أثناء خروجها من أحد المحالّ التجارية بمدينة الدمام.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد بن عبدالوهاب الرقيطي إنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه قيام شخص بالتحرش بامرأة أثناء خروجها من أحد المحال التجارية بمدينة الدمام، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد أن شرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

وكان النائب العام قد أصدر توجيهه بسرعة القبض على المتحرش بعد التثبت من المقطع، وكونه المعني بالسلوك الصادر محل التجريم؛ طبقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.