، تفاصيل جديدة عن متحرش فتاة الدمام: هذا ما فعله خلال 48 ساعة ،

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كشفت "الخليج 365" تفاصيل جديدة عن "متحرش فتاة الدمام" أثناء خروجها من أحد المحالّ التجارية، والذي تم إلقاء القبض عليه من قبل شرطة المنطقة الشرقية، بأن فتاة الدمام هي الضحية الثانية له خلال 48 ساعة بعد أن قام بالتحرش بفتاة قبلها داخل سوبر ماركت كبير بمدينة الخبر.
وقالت المصادر لـ"الخليج 365": إن الشاب قام بالتحرش بالفتاة داخل السوبر ماركت بنفس حركة التحرش التي قام بفعلها مع فتاة الدمام، وكان يرتدي نفس الملابس التي ظهر بها في مقطع الفيديو المنتشر، إلا أنه غادر السوبر ماركت بعد تلقيه سيلاً من السب والشتم من قبل الفتاة، وغادر الموقع سريعاً.
وكانت شرطة المنطقة الشرقية قد ألقت القبض على الشخص المتحرش بامرأة أثناء خروجها من أحد المحالّ التجارية بمدينة الدمام.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد بن عبدالوهاب الرقيطي إنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه قيام شخص بالتحرش بامرأة أثناء خروجها من أحد المحال التجارية بمدينة الدمام، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأكد أن شرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
وكان النائب العام قد أصدر توجيهه بسرعة القبض على المتحرش بعد التثبت من المقطع، وكونه المعني بالسلوك الصادر محل التجريم؛ طبقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.
تفاصيل جديدة عن متحرش فتاة الدمام: هذا ما فعله خلال 48 ساعةعبدالله السالم الخليج 365 2019-05-12
كشفت "الخليج 365" تفاصيل جديدة عن "متحرش فتاة الدمام" أثناء خروجها من أحد المحالّ التجارية، والذي تم إلقاء القبض عليه من قبل شرطة المنطقة الشرقية، بأن فتاة الدمام هي الضحية الثانية له خلال 48 ساعة بعد أن قام بالتحرش بفتاة قبلها داخل سوبر ماركت كبير بمدينة الخبر.
وقالت المصادر لـ"الخليج 365": إن الشاب قام بالتحرش بالفتاة داخل السوبر ماركت بنفس حركة التحرش التي قام بفعلها مع فتاة الدمام، وكان يرتدي نفس الملابس التي ظهر بها في مقطع الفيديو المنتشر، إلا أنه غادر السوبر ماركت بعد تلقيه سيلاً من السب والشتم من قبل الفتاة، وغادر الموقع سريعاً.
وكانت شرطة المنطقة الشرقية قد ألقت القبض على الشخص المتحرش بامرأة أثناء خروجها من أحد المحالّ التجارية بمدينة الدمام.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد بن عبدالوهاب الرقيطي إنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه قيام شخص بالتحرش بامرأة أثناء خروجها من أحد المحال التجارية بمدينة الدمام، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأكد أن شرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
وكان النائب العام قد أصدر توجيهه بسرعة القبض على المتحرش بعد التثبت من المقطع، وكونه المعني بالسلوك الصادر محل التجريم؛ طبقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.
12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440
02:52 PM
مصادر لـ"الخليج 365": كان يرتدي نفس الملابس وفرّ من الموقع بسرعة
كشفت "الخليج 365" تفاصيل جديدة عن "متحرش فتاة الدمام" أثناء خروجها من أحد المحالّ التجارية، والذي تم إلقاء القبض عليه من قبل شرطة المنطقة الشرقية، بأن فتاة الدمام هي الضحية الثانية له خلال 48 ساعة بعد أن قام بالتحرش بفتاة قبلها داخل سوبر ماركت كبير بمدينة الخبر.
وقالت المصادر لـ"الخليج 365": إن الشاب قام بالتحرش بالفتاة داخل السوبر ماركت بنفس حركة التحرش التي قام بفعلها مع فتاة الدمام، وكان يرتدي نفس الملابس التي ظهر بها في مقطع الفيديو المنتشر، إلا أنه غادر السوبر ماركت بعد تلقيه سيلاً من السب والشتم من قبل الفتاة، وغادر الموقع سريعاً.
وكانت شرطة المنطقة الشرقية قد ألقت القبض على الشخص المتحرش بامرأة أثناء خروجها من أحد المحالّ التجارية بمدينة الدمام.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد بن عبدالوهاب الرقيطي إنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه قيام شخص بالتحرش بامرأة أثناء خروجها من أحد المحال التجارية بمدينة الدمام، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأكد أن شرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
وكان النائب العام قد أصدر توجيهه بسرعة القبض على المتحرش بعد التثبت من المقطع، وكونه المعني بالسلوك الصادر محل التجريم؛ طبقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.
، تفاصيل جديدة عن متحرش فتاة الدمام: هذا ما فعله خلال 48 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.