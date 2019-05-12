، عقب الفشل.. "يلدريم" يطلق وعودًا معسولة لكسب تأييد ناخبي إسطنبول ،

محمد بن مسعود - الدمام - في خطاب ألقاه بمنطقة بانديك التي منح أكثرية ناخبيها أصواتهم لـ"أوغلو"

أطلق بن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لرئاسة بلدية إسطنبول، وعودًا معسولة وبرّاقة محاولاً كسب تأييد ود الناخبين في جولة إعادة الانتخابات التي خسرها أول مرة.

ووفق ما نقلته روسيا اليوم قال مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول، رئيس الوزراء السابق، بن علي يلدريم، إنه سيجعل المدينة نموذجًا يحتذى به، بين أفضل مدن العالم.

تصريحات يلدريم الذي شغل سابقًا منصبي رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، جاءت في خطاب ألقاه أمام حشد من أنصار حزبه في منطقة بانديك في مدينة إسطنبول التي منح أكثرية ناخبيها أصواتهم لمرشح المعارضة المنافس له، في الجولة الأولى.

وخلال الكلمة عرض يلدريم على أنصاره لمحة عن المشاريع التنموية التي سينجزها في إسطنبول، في حال فوزه بالانتخابات المحلية التي ستجري يوم 23 يونيو المقبل.

وحول سبب إلغاء الاستحقاق الانتخابي الذي جرى يوم 31 مارس، وإعادته في 23 يونيو المقبل، قال يلدريم: "السبب واضح وبسيط، هناك عملية سرقة لأصوات أنصار حزب العدالة والتنمية، لذا قررت اللجنة العليا للانتخابات إعادة الاستحقاق الانتخابي".

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات التركية، قررت يوم الاثنين الماضي إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو المقبل، في قرار لاقى انتقادات واسعة من الدول الأوروبية والمؤسسات الديمقراطية في العالم.

وجرت في 31 مارس الماضي، في تركيا انتخابات محلية، أفرزت خسارة حزب العدالة والتنمية للمدن الكبرى ومنها العاصمة أنقرة وإسطنبول رغم فوزه في عموم البلاد، وتصدرت المعارضة على مستوى رئاسة بلديات كبريات المدن التركية ما حدا بأردوغان وحزبه لتوجيه اتهامات بسرقة أصوات الناخبين والدعوة لإعادتها في المدن التي كان الفارق فيها ضئيلاً.