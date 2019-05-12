السعودية | أمطار متفرقة على مدينة الرياض

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أمطار متفرقة على مدينة الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:05 مساءً, 12 مايو 2019 م المناطق - الرياض هطلت اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أماكن متفرقة من مدينة الرياض ، ومازالت الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار – بمشيئة الله -.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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