شكرا لقرائتكم تلاوة عذبة للشيخ صالح بن حميد من صلاة الفجر 7 رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-12 تلاوة عذبة للشيخ صالح بن حميد من صلاة الفجر 7 رمضان متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة نشرت إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مقطع فيديو من صلاة فجر اليوم حيث أم المصلين في المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن حميد. Advertisements وأدى المصلون وزوار المسجد الحرام صلاة فجر هذا اليوم في أجواء خاشعة في ظل منظومة متكاملة من الخدمات توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله.









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