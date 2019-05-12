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2019-05-12 فيديو.. تلاوة خاشعة للشيخ الجهني من صلاة تراويح سادس أيام رمضان بمكة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أظهر مقطع فيديو تلاوة عذبة خاشعة للشيخ عبدالله الجهني إمام المسجد الحرام، من صلاة التراويح في سادس أيام رمضان من المسجد الحرام. Advertisements ويحرص الزوار والمعتمرون على أداء صلاة التراويح في أيام رمضان المبارك في رحاب المسجد الحرام للحصول على عظيم الأجر والثواب. يأتي ذلك في ظل منظومة متكاملة من الخدمات توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين للتيسير على الزوار والمعتمرين وقاصدي بيت الله العتيق.









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