الإمارات تكشف حقيقة تفجيرات ميناء الفجيرة

2019-05-12

متابعات الخليج 365 - متابعة

نفى مصدر مسؤول في إدارة ميناء الفجيرة الإماراتي ما تردد من مزاعم نقلتها وسائل إعلام إيرانية بشأن حدوث انفجارات داخل الميناء الاستراتيجي الذي يعد من أكبر مراكز تموين السفن بالوقود في العالم.

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وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن هذه الأنباء عارية تماماً عن الصحة، مؤكداً أن العمل جارٍ في الميناء بشكل طبيعي ومعتاد.

ولاحقاً نفى المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي فجر اليوم، ويؤكد أن حركة العمل في الميناء تجري وفق المعتاد، ويدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.

يذكر أن إمارة الفجيرة، الواقعة على الساحل الشرقي للإمارات العربية المتحدة، هي الميناء الوحيد بالبلاد المتعدد الأغراض خارج مضيق هرمز والذي يمنحها إمكانية الوصول المباشر إلى خليج عمان والمحيط الهندي.