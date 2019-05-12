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2019-05-12 بث مباشر من المسجد الحرام متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة تقدم صحيفة “متابعات الخليج 365“، لقرائها الأعزاء خدمة البث المباشر من المسجد الحرام بمكة المكرمة. Advertisements ويؤدي الزوار والمعتمرون الصلوات في المسجد الحرام، في ظل منظومة متكاملة من الخدمات توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للتيسير على ضيوف الرحمن.









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