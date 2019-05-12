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بث مباشر من المسجد الحرام
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
تقدم صحيفة “متابعات الخليج 365“، لقرائها الأعزاء خدمة البث المباشر من المسجد الحرام بمكة المكرمة.
ويؤدي الزوار والمعتمرون الصلوات في المسجد الحرام، في ظل منظومة متكاملة من الخدمات توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للتيسير على ضيوف الرحمن.
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