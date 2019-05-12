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بث مباشر من المسجد الحرام

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2019-05-12

بث مباشر من المسجد الحرام

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تقدم صحيفة “متابعات الخليج 365“، لقرائها الأعزاء خدمة البث المباشر من المسجد الحرام بمكة المكرمة.

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ويؤدي الزوار والمعتمرون الصلوات في المسجد الحرام، في ظل منظومة متكاملة من الخدمات توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للتيسير على ضيوف الرحمن.





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