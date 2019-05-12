أول صلاة في الأزهر ووفاة أخو هارون الرشيد أهم أحداث يوم 7 رمضان

2019-05-12

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

يعيش مليار ونصف المليار مسلم حول العالم، روحانيات شهر رمضان الكريم، وبقدر ما تحمل هذه الأيام من مشاعر رائعة يعيشها المسلمون حول العالم، فإنها أيضًا تُخلد العديد من الأحداث التاريخية التي مثلت علامات فارقة سواء في التاريخ الإسلامي أو حتى في حياة المسلمين أنفسهم.

وشهد اليوم 7 رمضان في التاريخ العديد من الأحداث التي تتعلق بتاريخ المسلمين، خاصة وأنها تتعلق بشكل مباشر بحياة الأنبياء أو حتى المسلمين بالعصور الحديثة.

وفاة أخو الرشيد

في مثل هذا اليوم عام 224 هجرية، توفى إبراهيم بن المهدي العباسي، أخو هارون الرشيد، أحد أشهر خلفاء العباسيين على مر التاريخ.

سري القسطي

في مثل هذا اليوم عام 251 هجرية، توقى سري القسطي أحد أهم علماء أهل السنة، وأحد أعلام الدين الإسلامي في ذلك الوقت.

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بناء الأزهر

في مثل هذا اليوم عام 361 هجرية، تم افتتاح الجامع الأزهر للعبادة والعلم في القاهرة، ومنذ ذلك الوقت توسعت المؤسسة التعليمية لتشمل دار العبادة وجامعة ومؤسسات مدنية



مصطفى نجا

في مثل هذا اليوم عام 1269 هجرية، ولد العالم اللبناني مصطفى نجا، والذي كانت له إسهامات دينية كبيرة استطاع ربطها بالعلوم.