الان تتابع المراعي تتبرع بـ 100 ألف ريال لحملة تفريج كربة بالخرج والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
قدمت شركة المراعي دعماً مالياً بقيمة 100 ألف ريال لحملة “تفريج كربة” والتي نظمتها محافظة الخرج بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء “تراحم”.
وتهدف هذه الحملة للإفراج عن الموقوفين في سجن الخرج المطالبين بحقوق مالية خاصة.
وقال عبد الله ناصر العتيبي مدير العلاقات العامة في المراعي إن الشركة دابت في السنوات الأخيرة على دعم اللجنة الوطنية لرعاية السجناء في عدد من مناطق المملكة، سواء بالمشاركة مالياً في حملات إمارات المناطق ومحافظات المدن الهادفة إلى تسديد ديون سجناء الحقوق المالية، أو بالدعم الدوري والمستمر لأسر السجناء بمنتجات غذائية من إنتاج الشركة.
وأضاف العتيبي أن الشركة تضع دعم الجمعيات الخيرية واللجان المجتمعية على رأس أولوياتها، لأنها تدرك جيداً أن العمل مع المجتمعات المحلية وخدمتها ليس من قبيل الواجبات التي تمليها طبيعة الأعمال التجارية الربحية، وإنما هو استشعار مسؤول لدور المواطنة في القطاعات الخاصة.
وأضاف العتيبي أن المراعي لا تعتبر المسؤولية الاجتماعية نشاطاً مكملاً لأعمالها الرئيسية وجانباً هامشياً يقتضيه بناء الصورة الإعلامية، وإنما هي في ثقافة الشركة الراسخة جزء أصيل لا يمكن الاستغناء عنه، وأحد الأعمدة الرئيسية التي يقوم عليها وجود المراعي منذ تأسيسها.
الجدير ذكره أن شركة المراعي دعمت خلال العام الماضي 2018 أكثر من 300 مؤسسة خيرية في مختلف مناطق المملكة.
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