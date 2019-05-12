الجيش اليمني يحبط هجوما حوثيا في صعدة

جدة - عمرو شويل اليمن - الخليج 365:

نجح الجيش اليمني، في الساعات الأول من فجر اليوم، في إحباط هجوم حوثي بمديرية الصفراء بصعدة، بإسناد من مدفعية التحالف العربي.

وأفادت مصادر عسكرية، بأن الجيش مسنوداً بمدفعية التحالف العربي، أحبط هجوما للميليشيا الانقلابية في جبهة الرزامات، بمديرية الصفراء، بمحافظة صعدة، وفق ما نقل موقع “المشهد العربي”، اليوم الأحد.

وأضافت المصادر، أن المعارك أسفرت عن مصرع العديد من عناصر الميليشيا، وإصابة آخرين.