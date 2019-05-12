الان تتابع الجيش اليمني يحبط هجوما حوثيا في صعدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اليمن - الخليج 365:
نجح الجيش اليمني، في الساعات الأول من فجر اليوم، في إحباط هجوم حوثي بمديرية الصفراء بصعدة، بإسناد من مدفعية التحالف العربي.
وأفادت مصادر عسكرية، بأن الجيش مسنوداً بمدفعية التحالف العربي، أحبط هجوما للميليشيا الانقلابية في جبهة الرزامات، بمديرية الصفراء، بمحافظة صعدة، وفق ما نقل موقع “المشهد العربي”، اليوم الأحد.
وأضافت المصادر، أن المعارك أسفرت عن مصرع العديد من عناصر الميليشيا، وإصابة آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يحبط هجوما حوثيا في صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.