التعليم تطلق مبادرة بحوث العلوم الاجتماعية الموجهة

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أطلق مكتب البحث والتطوير بوزارة التعليم، مبادرة البحوث الاجتماعية الموجهة، التي تهدف إلى تشجيع بحوث العلوم الاجتماعية عالية الجودة والمؤثرة في المجالات ذات الأهمية التنموية للمملكة، وتحسين الوعي بأبحاث السياسات القائمة على الأدلة وبناء ثقافة بحوث العلوم الاجتماعية في المملكة،​ بالإضافة إلى تحفيز التعاون والعمل الجماعي بين الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية في الجامعات والجهات ذات العلاقة، وربط منظمات ومجموعات البحث المتنوعة.

وبيًن المشرف العام على المكتب، الدكتور هشام بن عبدالعزيز الهدلق، أن هذه المبادرة تركز على خمسة توجهات رئيسة ذات صلة برؤية المملكة 2030 والتحديات المحلية للمجتمع ومنها تغير الأسرة وتمكين المجتمع وتمكين دور المرأة، بالإضافة الى تركيزها على مدينة المستقبل و الريادة الاقتصادية.

وأشار الدكتور الهدلق إلى أن هذه المبادرة اتخذت مسارين، الأول هو المشاريع البحثية، وتبلغ ميزانيته ثلاثة ملايين ريال تقريبا، بفترة زمنية من عام إلى عامين، ويهدف إلى إجراء بحوث أكثر طموحا ومتعددة التخصصات حول القضايا ذات الأهتمام المشترك في العلوم الاجتماعية، كما أنه قد يشمل البحث مسحاً شاملاً وجمع بيانات على المستوى الوطني، وكذلك أكثر من باحث رئيسي وباحث مشارك، بالإضافة الى فرق عمل بحثية مساندة.

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أما النوع الآخر فهو متعلق بالمنح الصغيرة والمتوسطة، وتصل ميزانية الدعم فيه إلى مليون ريال سعودي، موزعة على مدى يصل إلى عام، ويهدف إلى إجراء بحوث ذات أثر محلي على نطاق أصغر في العلوم الاجتماعية، كما يشمل باحث رئيسي واحد فقط وباحث مشارك أو أكثر، بالإضافة إلى فرق عمل بحثية مساندة، ويسعى إلى تشجيع المشاركة الواسعة في المجالات البحثية ذات الأهمية الاستراتيجية.

وأشار الهدلق إلى أنه تم استلام 636 مقترحا بحثيا أوليا من باحثي الجامعات وبمشاركة باحثين من جهات حكومية وجهات غير ربحية منها 37 مقترحا مكررا، وانتقل 513 مقترحا لمرحلة التحكيم الفنية لمن تطابقت مقترحاتهم مع متطلبات التقديم المعلنة.

وبين أن مرحلة التقييم تمر بعدة مراحل يتم من خلالها قيام عدد من المتخصصين في كل مجال باختيار البحوث التي انطبقت عليها شروط التقديم، منوها أن المكتب معني بثلاث وعشرين مبادرة ضمن مبادرة برنامج البحث والتطوير لدعم الجامعات تأتي جميعها انطلاقا من رؤية المملكة 2030ومشاركة برامج تحقيق الرؤية عموما وبرنامج تنمية القدرات البشرية على وجه الخصوص.