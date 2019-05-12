شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة الطائف» تعيد طباعة وثائق الخريجين بالشعار الجديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ماجد النفيعي (الطائف)

‏قررت جامعة الطائف إعادة طباعة وثائق الخريجين بالشعار الجديد، تحقيقاً لرغبتهم في الحصول على الوثائق بهويتها الجديدة، مشيرة إلى أنه يمكن للطلبة طباعة صورة طبق الأصل من المنظومة بالهوية الجديدة، والتقديم على أي منافسة وظيفية بها.

وكان عدد من الطلاب الخريجين بجامعة الطائف قد تنبهوا إلى ضرورة اعتماد شعارها الجديد في وثائق تخرجهم، وهو الشعار الذي كانت اعتمدته الجامعة قبل عامين عوضاً عن القديم، وأبدوا تخوفهم من أن تتسبب في إعاقتهم عند التقديم في المنافسات الوظيفية، خاصه وأن الشعار القديم تم الغائه من جميع مخاطبات الجامعه ومستنداتها.

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